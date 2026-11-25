Die Galenica-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 88,90 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'844 Punkten realisiert. Die Galenica-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,85 CHF nach. Bei 89,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'520 Galenica-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 13,69 Prozent niedriger. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,55 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,75 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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