Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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25.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Freitagvormittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Galenica. Zuletzt ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 82,45 CHF.
Das Papier von Galenica konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 82,45 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'822 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 82,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'831 Galenica-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 24,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF ab. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 2,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galenica wird am 09.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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