Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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25.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Mittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Galenica. Zuletzt sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 82,80 CHF zu.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 82,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'803 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Galenica-Aktie bei 83,15 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82,00 CHF. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13'383 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 24,40 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 3,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,77 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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