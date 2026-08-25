Galenica Aktie News: Anleger greifen bei Galenica am Vormittag zu

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 82,30 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'325 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,40 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,05 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'051 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Bei 80,30 CHF fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,53 CHF belaufen.

Galenica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,78 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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