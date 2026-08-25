Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag gesucht

Die Galenica-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 83,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'387 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,05 CHF. Bisher wurden heute 26'957 Galenica-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 23,80 Prozent Luft nach oben. Am 17.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 3,49 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,53 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,78 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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