Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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25.08.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Mittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 83,25 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 83,25 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'373 Punkten tendiert. Der Kurs der Galenica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,25 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,05 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'361 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 23,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,53 CHF belaufen.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,78 CHF je Galenica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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