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24.11.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Galenica gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 89,80 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 89,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'728 Punkten tendiert. Der Kurs der Galenica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 89,90 CHF zu. Bei 89,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 11'324 Galenica-Aktien.
Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 14,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 10,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,55 CHF.
Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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