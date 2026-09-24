Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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24.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Galenica. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 82,10 CHF.
Die Galenica-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 82,10 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'731 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,95 CHF nach. Mit einem Wert von 81,95 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'549 Galenica-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. 25,46 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galenica wird am 09.03.2027 gerechnet. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,77 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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