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24.09.2026 16:29:00

Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Galenica. Zuletzt wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 82,30 CHF nach oben.

Galenica
82.51 CHF -1.30%
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Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 82,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'758 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Galenica-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,60 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 18'011 Galenica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 20,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Mit einem Kursverlust von 2,43 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 CHF belaufen.

Galenica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galenica.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,77 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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