Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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24.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica steigt am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Galenica. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 82,40 CHF zu.
Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 82,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'717 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Galenica-Aktie bei 82,55 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 81,95 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 10'654 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 25,00 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 2,55 Prozent wieder erreichen.
Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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