Galenica Aktie News: Galenica steigt am Mittag

Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 82,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'717 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Galenica-Aktie bei 82,55 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 81,95 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 10'654 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 25,00 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 2,55 Prozent wieder erreichen.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,77 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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