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23.11.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Montagvormittag mit stabiler Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Galenica. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Galenica-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 89,60 CHF.
Die Galenica-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 89,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'486 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Galenica-Aktie bei 89,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 89,15 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,15 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'827 Galenica-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,55 CHF je Aktie ausschütten.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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