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23.11.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Galenica. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 89,30 CHF.
Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 89,30 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'676 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 88,70 CHF. Mit einem Wert von 89,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 13'469 Galenica-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 15,34 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 11,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,55 CHF.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,75 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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