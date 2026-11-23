Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 89,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'607 Punkten steht. Bei 89,95 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,15 CHF. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 5'307 Aktien.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 12,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Abschläge von 10,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,55 CHF.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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