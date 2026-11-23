|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.11.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Montagmittag gestärkt
Die Aktie von Galenica gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 89,75 CHF.
Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 89,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'607 Punkten steht. Bei 89,95 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,15 CHF. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 5'307 Aktien.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 12,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Abschläge von 10,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,55 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie mit Gewinnen: Tochter Verfora übernimmt Mehrheit an polnischem Pharmadistributor
Galenica-Aktie trotzdem im Minus: Höhere Erlöse nach den ersten drei Quartalen
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
12:29
|Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Montagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica am Montagvormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Galenica-Aktie mit Gewinnen: Tochter Verfora übernimmt Mehrheit an polnischem Pharmadistributor (AWP)
|
18.11.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Verfora übernimmt Mehrheit an Vertriebspartner Qpharma (EQS Group)
|
18.11.26
|Verfora acquires majority stake in distribution partner Qpharma (EQS Group)
Analysen zu Galenica AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI leicht freundlicher -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.