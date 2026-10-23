Galenica Aktie News: Galenica am Freitagnachmittag tiefer

Die Galenica-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 88,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'380 Punkten notiert. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 86,60 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89,05 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 29'653 Galenica-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,91 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,85 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,56 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,68 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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