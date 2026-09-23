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Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466

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23.09.2026 09:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag auf rotem Terrain

Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Galenica gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 83,35 CHF.

Galenica
83.59 CHF 0.71%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 83,35 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'860 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 83,15 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,15 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'009 Galenica-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Gewinne von 23,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 3,66 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,77 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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