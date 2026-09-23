Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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23.09.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Galenica gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 82,00 CHF ab.
Um 16:28 Uhr fiel die Galenica-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 82,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'804 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Galenica-Aktie bis auf 81,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,15 CHF. Zuletzt wechselten 30'095 Galenica-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 20,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,77 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Galenica am 23.09.2026
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