Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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23.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica büsst am Mittwochmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Galenica. Zuletzt ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 82,15 CHF.
Die Galenica-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 82,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'800 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 82,05 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,15 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 10'754 Galenica-Aktien umgesetzt.
Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,38 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 CHF. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 2,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 CHF belaufen.
Galenica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Galenica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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