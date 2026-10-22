Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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22.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 88,05 CHF ab.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 88,05 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'465 Punkten steht. Die Galenica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 88,05 CHF ab. Bei 88,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'951 Galenica-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 16,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 8,80 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galenica möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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