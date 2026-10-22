Galenica Aktie News: Galenica am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 88,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'466 Punkten steht. Die Galenica-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,20 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 34'548 Galenica-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,99 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 10,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Galenica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galenica möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,67 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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