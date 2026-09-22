Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr rutschte die Galenica-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 82,25 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. Die Galenica-Aktie sank bis auf 82,15 CHF. Bei 82,25 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'335 Galenica-Aktien.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 CHF ausgeschüttet werden.

Die Galenica-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,75 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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