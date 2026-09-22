Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 83,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'808 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 83,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 82,25 CHF. Bisher wurden heute 24'350 Galenica-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 23,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,75 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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