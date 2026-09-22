Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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22.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Dienstagmittag fester
Die Aktie von Galenica zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 82,75 CHF.
Die Galenica-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 82,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'850 Punkten steht. Bei 83,00 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 82,25 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'502 Galenica-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 2,96 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.
Galenica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,75 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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