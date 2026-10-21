Galenica Aktie News: Galenica schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 88,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'368 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 88,25 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 2'655 Stück.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 16,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 8,80 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF. Im Vorjahr hatte Galenica 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,67 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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