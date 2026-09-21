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21.09.2026 09:29:00

Galenica Aktie News: Galenica zieht am Montagvormittag an

Galenica Aktie News: Galenica zieht am Montagvormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 82,05 CHF.

Galenica
81.88 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 82,05 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'627 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 82,15 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 82,05 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'951 Galenica-Aktien.

Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 25,53 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 2,13 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,56 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Galenica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galenica-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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