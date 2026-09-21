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21.09.2026 16:29:00

Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Galenica. Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Galenica
82.40 CHF -0.04%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 82,75 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'763 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 82,75 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,05 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17'312 Galenica-Aktien umgesetzt.

Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 19,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 80,30 CHF fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,96 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Galenica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

In der Galenica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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