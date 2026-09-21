Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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21.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica präsentiert sich am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Galenica. Zuletzt ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 82,20 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 82,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'748 Punkten steht. Die Galenica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,05 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 8'539 Stück.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF ab. Abschläge von 2,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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