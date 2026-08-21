Galenica Aktie News: Galenica macht am Freitagvormittag Boden gut

Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 82,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'129 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Galenica-Aktie bei 82,80 CHF. Bei 82,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 625 Galenica-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Bei 80,30 CHF fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,53 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galenica wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Galenica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,78 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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