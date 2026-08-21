Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Mittag auf rotes Terrain

Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 82,15 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'113 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Galenica-Aktie bis auf 81,85 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 82,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'964 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 20,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 80,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 2,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,53 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galenica möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,78 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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