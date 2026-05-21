Galenica Aktie News: Galenica verbilligt sich am Mittag

Die Galenica-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 83,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'021 Punkten notiert. Im Tief verlor die Galenica-Aktie bis auf 83,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 83,75 CHF. Bisher wurden via SIX SX 17'888 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 23,21 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 2,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,55 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen. Am 10.08.2027 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,80 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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