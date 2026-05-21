Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’448 0.4%  SPI 19’020 0.4%  Dow 50’009 1.3%  DAX 24’866 0.5%  Euro 0.9141 -0.1%  EStoxx50 6’004 0.5%  Gold 4’511 -0.7%  Bitcoin 61’034 0.1%  Dollar 0.7871 0.0%  Öl 104.5 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Grünes Kapital: E.ON nimmt 1,3 Milliarden Euro am Markt auf - Aktie etwas fester
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Sector Perform-Bewertung durch RBC Capital Markets
Ausblick: NIO zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vetropack-Aktie im Plus: CEO glaubt an Zukunft von Glas
Ausblick: Zoom Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
eToro entdecken

Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.05.2026 12:29:00

Galenica Aktie News: Galenica verbilligt sich am Mittag

Galenica Aktie News: Galenica verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Galenica. Das Papier von Galenica gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 83,60 CHF abwärts.

Galenica
83.71 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

Die Galenica-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 83,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'021 Punkten notiert. Im Tief verlor die Galenica-Aktie bis auf 83,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 83,75 CHF. Bisher wurden via SIX SX 17'888 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 23,21 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 2,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,55 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen. Am 10.08.2027 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,80 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

SPI-Titel Galenica-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Galenica Aktionären eine Freude

Galenica-Aktie in Grün: Weniger Entlassungen als geplant in Interlaken

Galenica-Aktie fester: Wachstum soll fortgesetzt werden

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Galenica AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten