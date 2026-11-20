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20.11.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica macht am Vormittag Boden gut
Die Aktie von Galenica gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Galenica-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 89,35 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 89,35 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'677 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Galenica-Aktie sogar auf 89,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 89,05 CHF. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 821 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 13,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 10,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,55 CHF je Aktie ausschütten.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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