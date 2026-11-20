Um 16:28 Uhr sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 89,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'574 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Galenica-Aktie bei 89,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,05 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 18'033 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 13,01 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,55 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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