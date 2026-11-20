Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 89,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'609 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,80 CHF aus. Mit einem Wert von 89,05 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 12'336 Aktien.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 10,58 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,55 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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