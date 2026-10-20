Galenica Aktie News: Galenica am Dienstagvormittag in Grün

Um 09:28 Uhr stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 88,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'271 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Galenica-Aktie bei 88,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 88,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 702 Galenica-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,78 Prozent. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,96 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,67 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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