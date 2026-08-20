Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Galenica-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 80,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'242 Punkten steht. Bei 80,95 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die Galenica-Aktie bis auf 80,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 80,95 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 14'594 Galenica-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,56 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,53 CHF.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,78 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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