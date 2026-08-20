Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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20.08.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Galenica. Das Papier von Galenica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 82,00 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 82,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'130 Punkten tendiert. Die Galenica-Aktie legte bis auf 82,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 80,95 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 31'980 Galenica-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 25,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit Abgaben von 2,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,53 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,78 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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