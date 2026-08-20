Galenica Aktie News: Anleger greifen bei Galenica am Donnerstagmittag zu

Um 12:28 Uhr stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 81,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'185 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie legte bis auf 81,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 80,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'215 Galenica-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. 26,93 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,53 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,78 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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