Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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20.08.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Anleger greifen bei Galenica am Donnerstagmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Galenica. Das Papier von Galenica legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 81,15 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 81,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'185 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie legte bis auf 81,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 80,95 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'215 Galenica-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. 26,93 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,53 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,78 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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