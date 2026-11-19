Die Galenica-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 88,60 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'838 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Galenica-Aktie bis auf 88,35 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33'488 Galenica-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 16,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,55 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,75 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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