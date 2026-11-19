|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.11.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Donnerstagmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 88,80 CHF.
Die Galenica-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 88,80 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'852 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 88,35 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 17'503 Galenica-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,55 CHF.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,75 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie mit Gewinnen: Tochter Verfora übernimmt Mehrheit an polnischem Pharmadistributor
Galenica-Aktie trotzdem im Minus: Höhere Erlöse nach den ersten drei Quartalen
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
19.11.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Donnerstagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Donnerstagvormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Verfora acquires majority stake in distribution partner Qpharma (EQS Group)
|
18.11.26
|Verfora übernimmt Mehrheit an Vertriebspartner Qpharma (EQS Group)
|
04.11.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Galenica AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Galenica am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.