Die Galenica-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 88,80 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'852 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 88,35 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 17'503 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,55 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,75 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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