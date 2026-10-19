Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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19.10.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Galenica. Das Papier von Galenica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 88,15 CHF.
Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 88,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'210 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 88,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,50 CHF. Zuletzt wechselten 12'372 Galenica-Aktien den Besitzer.
Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Abschläge von 8,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.
Galenica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,77 CHF je Galenica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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