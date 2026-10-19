Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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19.10.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica verteuert sich am Mittag
Die Aktie von Galenica zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 87,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'214 Punkten steht. Die Galenica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,05 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'428 Galenica-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,31 Prozent. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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