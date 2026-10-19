Galenica Aktie News: Galenica verteuert sich am Mittag

Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 87,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'214 Punkten steht. Die Galenica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,05 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'428 Galenica-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,31 Prozent. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026