Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Vormittag ins Plus

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 81,10 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'186 Punkten liegt. Bei 81,10 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 80,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'321 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 21,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 0,99 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,53 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,78 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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