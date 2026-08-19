Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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19.08.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Anleger schicken Galenica am Vormittag ins Plus
Die Aktie von Galenica zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 81,10 CHF zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 81,10 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'186 Punkten liegt. Bei 81,10 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 80,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'321 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 21,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 0,99 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,53 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,78 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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