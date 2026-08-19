Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochnachmittag stabil

Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 81,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'232 Punkten steht. Die Galenica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,45 CHF aus. Im Tief verlor die Galenica-Aktie bis auf 80,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 80,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 21'145 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,53 CHF je Galenica-Aktie.

Die Galenica-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Galenica im Jahr 2026 3,78 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026