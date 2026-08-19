Galenica Aktie News: Galenica am Mittag stabil

Kaum Ausschläge verzeichnete die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 80,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'164 Punkten steht. Bei 81,40 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Galenica-Aktie bis auf 80,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'481 Galenica-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Galenica-Aktie 27,32 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 0,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,53 CHF je Galenica-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Galenica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,78 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026