Kaum Ausschläge verzeichnete die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 90,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 21'019 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 91,30 CHF. Bei 90,05 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,05 CHF. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 10'592 Aktien.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 11,02 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,55 CHF aus.

Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,83 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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