Um 12:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 90,85 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'060 Punkten liegt. In der Spitze legte die Galenica-Aktie bis auf 91,30 CHF zu. Bei 90,05 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 6'610 Galenica-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 11,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 CHF. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Mit Abgaben von 11,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,55 CHF je Galenica-Aktie.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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