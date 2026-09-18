Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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18.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag billiger
Die Aktie von Galenica gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 82,60 CHF.
Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 82,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'675 Punkten realisiert. Bei 82,55 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 82,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'697 Galenica-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 2,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galenica.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,75 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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