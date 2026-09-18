Galenica Aktie News: Galenica verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 82,25 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'572 Punkten liegt. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,10 CHF nach. Bei 82,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27'781 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 25,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 80,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 2,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Galenica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,75 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026