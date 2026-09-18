Galenica Aktie News: Galenica gibt am Freitagmittag ab

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 82,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'708 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Galenica-Aktie bei 82,40 CHF. Mit einem Wert von 82,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20'596 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,70 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

In der Galenica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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