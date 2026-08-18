Galenica Aktie News: Galenica verteidigt Stellung am Dienstagvormittag

Die Galenica-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 81,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'176 Punkten steht. Die Galenica-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,00 CHF an. Die Galenica-Aktie sank bis auf 80,95 CHF. Bei 81,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 1'467 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,16 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 0,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,53 CHF je Aktie ausschütten.

Die Galenica-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,78 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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