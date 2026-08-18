Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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18.08.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 81,30 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 81,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'156 Punkten tendiert. Der Kurs der Galenica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,30 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'770 Galenica-Aktien.
Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). 26,69 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Mit Abgaben von 1,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,53 CHF belaufen.
Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,78 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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